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Karayollarında Durum
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Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı-Karataş kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sürücülerin kış şartlarına uygun araçlarında zi·nci·r, takoz, çekme halatı bulundurmaları, araç taki·p mesafeleri·ni· artırmaları, hızlarını azaltmaları, trafi·k i·şaret ve i·şaretçileri·ne uymaları, şeri·t i·hlalleri· yapmamaları ve özelli·kle buzlanma bulunan kesi·mlerde daha di·kkatli· olmaları gerekiyor.

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Nevşehir, Kırşehir, Köprülü, Karataş, Ankara, Konya