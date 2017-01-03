Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Seydi·şehi·r-Akseki· yolunun Alacabel mevki·si· ile Pozantı-Adana yolunda tır geçi·şleri·ne izin verilmiyor. Küçük araçlara ise zi·nci·r taktırılıyor.
Kaynarca-Karasu Acarlar Langozu mevki·si sel tahri·batı, Pozantı-Tarsus, Akçay-Cumaçay-Ağrı, İki·zdere-İspi·r Ovi·t Dağı mevki·si· ı·se kar ve ti·pi· nedeni·yle trafi·ğe kapandı.
İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe-Narlıdere arası İzmir istikametinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle tek şerit trafiğe kapalı olacak.
Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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