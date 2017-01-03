Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.





Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Seydi·şehi·r-Akseki· yolunun Alacabel mevki·si· ile Pozantı-Adana yolunda tır geçi·şleri·ne izin verilmiyor. Küçük araçlara ise zi·nci·r taktırılıyor.



Kaynarca-Karasu Acarlar Langozu mevki·si sel tahri·batı, Pozantı-Tarsus, Akçay-Cumaçay-Ağrı, İki·zdere-İspi·r Ovi·t Dağı mevki·si· ı·se kar ve ti·pi· nedeni·yle trafi·ğe kapandı.



İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe-Narlıdere arası İzmir istikametinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle tek şerit trafiğe kapalı olacak.