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Karayollarına Yeni Taşıma Düzeni Tartışma Yarattı
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Karayollarına Yeni Taşıma Düzeni Tartışma Yarattı

Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslağında 'depo şartı' getirilmesi tek kamyonla kapıdan kapıya taşıma yapan binlerce esnafı zor durumda bırakabilir.

Karayollarına Yeni Taşıma Düzeni Tartışma Yarattı

Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslağında 'depo şartı' getirilmesi tek kamyonla kapıdan kapıya taşıma yapan binlerce esnafı zor durumda bırakabilir. Firmalara milyonlarca liralık taşıt kartı yükümlülüğü eleştiriliyor.

Kaynak: Dunya.com

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