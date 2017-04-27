Karayolları Ekipleri Tarafından Bulunan Yaralı Leylek İki Ay Sonra Doğaya Salındı

Karayolları ekipleri tarafından bulunan yaralı leylek iki ay sonra doğaya salındı

Tavuk ciğeri ile beslenen leylek sağlığına kavuşunca doğaya saldılar



ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde karayolları ekipleri, yol çalışmaları sırasında yaralı halde buldukları leyleğe sahip çıkarak iyileştirdikten sonra doğaya saldılar.

Karayolları Osmancık şefliği personelinden Tolga Doğru (30), D-100 Karayolu üzerinde bakım ve temizlik çalışması yaparken yaralı bir leylek buldu. Uçamayan leyleği veterinere götürerek tedavisini yaptıran Tolga Doğru, yaralı hayvanı Karayolları Şefliğine götürdü. Burada yaralı leyleğin bakımını yapmak için 71. Şube şefliğinden izin aldı. Karayollarında arkadaşları ile birlikte yaralı leyleğin bakımını üstlenen Doğru, özenle bakımını yaptıkları leylek iyileşip uçavak hale gelince doğal hayatına döndürdü.

Yol çalışmaları sırasında yaralı halde buldukları leyleğin bakımını yaptıktan sonra doğaya saldıklarını anlatan Tolga Doğru, "Yaralı halde orada öyle bırakmaya gönlümüz razı olmamıştı. Leyleği bakımını yapmak üzere aldık getirdik. karayollarında tedavisini ve bakımını yaptık, şimdi de sağlığına kavuştu. Sağolsun şefimize de durumu izah ettiğimizde burada Leyleğin bakımını üstlenmemize izin verdi. Yaklaşık 2 aydır bakmını yaptığımız leylek iyileşerek uçma aşamasına geldi. Bugün de leyleğimizi kendi doğal ortamına salıyoruz. Yaklaşık 2 aydır bakımını yaptığımız leyleğimize bayağı alışmıştık, tam uçar hale geldi. Şimdi gidiyor, içimizde bir burukluk ve hüzün yaşıyoruz" dedi.

Yaralı leyleğin her gün beslenme ihtiyacının bir personel tarafından karşılandığını anlatan Ahmet Karıncalı da, "Leylek, arkadaşlarımızın bulup getirdiğinde felç olmuş gibiydi. Konduğu elektrik direğinde elektrik çarptığını düşündük. Bakımını üstlendiğimiz leyleği her gün tavuk ciğeri ile besledik. Yaralı leylekleri gören insanlar, iyileşmeyeceğini düşünerek bırakıp gidiyorlar. Biz bu hayvana o haldeyken bakarak, iyileştirip doğaya tekrar salıyoruz. Yaralı halde buldukları hayvanları, yaralı olarak bırakmasınlar. Biz tedavisini yaptırdık ve bakımını sağlayıp iyileştirdik. Bugünde sağlam olarak tekrar doğaya salıyoruz"şeklinde konuştu.

Karayolları personeli tarafından yaklaşık iki aydır bakımı yapılan leylek, serbest bırakıldığında uçup gitti.