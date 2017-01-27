Karayolları Çalışanlarının Zorlu Mesaisi

Kahramanmaraş'ta karayolları çalışanları zorlu kış şartlarında karayollarını açık tutmak için, 7 gün 24 saat yoğun mesai harcıyor.



Mersin 5. Bölge Müdürlüğüne 55. Şube Şefliğine Bağlı Tekir Bakımevi'nde görevli personel, Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan karayolunun kar nedeniyle kapanmaması için 7 gün 24 saat çalışıyor.



Kar yağışının etkili olduğu Bozoğlan, Çağlayan ve Tekir mahallelerinden geçen karayolunun kapanmaması için ekipler, günde 2 saatlik uyku ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Karayolları çalışanları kısa süreli çay molasının ardından, yakıt ikmali yaptıkları araçlarını kontrol ettikten sonra mesailerine tekrar başlıyor.



Kar yağışının artması nedeniyle evlerine 10 gündür gidemeyen karayolu personeli, vatandaşlardan sağduyulu davranmaları istedi.



Karayolları çalışanları, özellikle ağır vasıta araç sürücülerinin yoğun kar yağışı sırasında karayolları ekiplerinin çalışmalarını beklemeden yola devam etmek istemelerinden dolayı aksamalar olunduğunu belirtti.



Karayollarında operatör olarak çalışan Bekir İlhan, yoğun çalışmalardan yorulduklarını bu yüzden sürücülerden biraz daha anlayışlı davranmalarını istedi.



Yoğun kar yağışında istemeden de olsa işlere yetişemediklerini belirten İlhan, şunları söyledi:



"Karayollarında kışın kar ekibi olarak çalışıyoruz. Kar yağışının yoğunluğuna göre bazen 2 gün uyumadığımız oluyor. Sürücülerden özellikle bizleri gördüklerinde dikkatli olmalarını istiyorum, herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesini adına. Yoğun çalıştığımız zamanlarda anlayışlı olunmasını istiyorum. 15 gündür buradayım, ailemi geçenlerde Mersin tarafından bir görev için gittiğimde görme imkanını buldum."



Karayollarında operatör olarak çalışan Mustafa Yavuz, 7 gün 24 saat zorlu kış şartlarında çalıştıklarını, amaçlarının sürücülerin daha güvenli bir seyahat etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.