Karayolları aracına çarpan doktorlar araçta sıkıştı



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Karayolları aracına çarpan cipte biri ağır 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı doktora ilk müdahaleyi aynı araçta bulunan meslektaşı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Bursa Karayolu üzerinde İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halindeki İnegöl'de bir fabrikada görevli olan doktor Akın Demir idaresindeki 16 DR 675 plakalı cip, Mobiliyum AVM mevkiinde yol temizliği yapan 37 yaşındaki Zafer Aydın yönetimindeki 06 DY 7699 plakalı Karayolları bakım aracına arkadan çarptı. Araç yolun sağındaki bariyerlere çarpıp üzerinde durdu. Araçta bulunan DR. İsmail Öztürk hafif, araç sürücüsü Akın Demir ağır yaralandı. Şoför mahallinde sıkışan Bulut'a ilk müdahaleyi doktor arkadaşı yaptı. Daha sonra olay yerine çağrılan İnegöl itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtulan Demir ile Öztürk, 112 ambulansıyla Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araçla aynı anda olay yerinden geçen şoförler ise, bakım aracının herhangi bir tedbir almadan yolda temizlik yaptığını belirterek, Karayolları ekiplerine tepki gösterdi. Trafiğe kapanan yol, araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.