Karayolları 640 Personel Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, ÖSYM'nin yapacağı yerleştirmeyle 640 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 12-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak.



Karayolları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 640 sözleşmeli personel alacak. Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinde yayımlandı.



Adaylar, tercihlerini KPSS-2017/4 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.



Başvurular 12 ila 18 Nisan tarihleri arasında alınacak.



(İHA)