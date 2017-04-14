Karayip Korsanları Salazar'ın Intikamı' 26 Mayıs'ta Vizyonda

Altın Küre ödüllü oyuncu Johnny Depp'in de rol aldığı "Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı" filmi, 26 Mayıs'ta beyaz perdede olacak.



Aksiyon-macera türünü sevenleri, sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin kadrosunda, Depp'in yanı sıra Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kevin R. McNally, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham ve Geoffrey Rush da yer alıyor.



Espen Sandberg ve Joachim Ronning'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin yapımcılığını Jerry Bruckheimer üstlendi.



Depp'in ikonik ve heyecan verici anti-kahraman rolü Jack Sparrow ile sinemaya geri döndüğü filmin konusu kısaca şöyle:



"Çılgın maceralara atılan talihsiz Jack Sparrow, yaklaşan kötü kaderin rüzgarını hissetmeye başlamıştır. Korkunç Kaptan Salazar (Javier Bardem) tarafından yönetilen ölümcül hayalet korsanlar, Jack hariç, denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni'nden kaçmıştır ve Jack'in hayatta kalmak için tek umudu efsanevi Poseidon Asası'nı bulmaktır. Jack Sparrow, asayı bulmak için güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve Kraliyet Donanmasından Henry (Brenton Thwaites) adında dikbaşlı, genç bir denizciyle pek de kolay olmayan bir anlaşma yapmak zorundadır."