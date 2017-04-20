Karayazı'da "Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi" Kapsamında Eğitim Programı Düzenlendi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde düzenlenen "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi" kapsamında Erzurum'un Karayazı ilçesinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun konusunda eğitim programı düzenlendi.



Karayazı İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitim programına Karayazı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Şahin Balcı, Karayazı Mal Müdürü İbrahim Tiryaki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Aras, İlçe Nüfus Müdürü Zülküf Akyel, Halk Kütüphanesi Müdürü Yılmaz Yıkılmaz muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Süleyman Tanas projenin önemine değinerek, projeyle ilçelerde önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



PROJE 30 NİSANDA SONA ERECEK



Projenin finalinin 30 Nisan'da Çat'ta yapılacağını belirten Tanas, projenin Çat, Hınıs, Şenkaya, Tekman, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy ve Aşkale ilçesinde hayata geçtiğini anımsattı.



Projenin aile içi iletişim açısından önemine değinen Tanas, "Aile içi sağlıklı iletişim yollarının benimsenerek, hayata farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak amacıyla kadınlarımıza sosyal ve kültürel alanda geliştirilebilmeleri için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerimiz yoğun ilgi görüyor. Aile içi iletişim, kadın ve çocuk hakları, tüketici hakları konularında eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizi uzman arkadaşlarımız aktarıyor. İlçelerin sosyolojik sorunlarını analiz etme fırsatı buluyoruz" diye konuştu.



Tanas, projeyle ilgili olumlu geri bildirimler aldıklarını belirterek, aile eğitimlerinin toplumun gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadın Konuk Evi Müdürü Şükran Göktaş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Basın ve Halkla Birimi Sorumlusu Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve uygulamaları konusunda eğitim verildi.



Eğitim programı sonunda Göktaş ve İspirli katılımcıların sorularını yanıtladı. - ERZURUM