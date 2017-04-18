Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, dolgu sahasında karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı.



Alınan bilgiye göre, Alaplı Çayı ile Karadeniz'in birleştiği noktada dolaşırken karaya vurmuş yavru bir yunus gören vatandaşlar, hareketsiz olduğunu fark ettikleri yunusu sudan çıkardı.



Vatandaşlar tarafından 200 metre ileride denize bırakılan yavru yunus, daha sonra gözden kayboldu.



Yunusun kurtarılmasını cep telefonuyla görüntüleyen Emrah Kanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilde arkadaşlarıyla gezdiği sırada kıyıya yakın yerde yavru bir yunus gördüklerini söyledi.



İlk başta yavru yunusun öldüğünü sandıklarını ancak hareket ettiğini fark edince kurtarmak istediklerini belirten Kanlı, şunları anlattı:



"Sahilde arkadaşlarla gezerken, yavru yunusu kıyıya yakın yerde hareketsiz gördük. Yanına gittiğimizde biraz hareket etti, şoka girdiğini düşündük. Birkaç arkadaşım sudan çıkartarak, ileride denize bıraktı. Yunus ise hızla uzaklaşarak kendini kaybettirdi. Hayatını kurtardığımız için çok mutluyuz."