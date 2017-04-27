Karaya Oturan Gemiden Sızan Yağ Çevre Kirliliğine Neden Oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık bir ay önce karaya oturan icralık gemideki yağ sızıntısı, deniz yüzeyinde kirliliğe neden oldu.

Karaya Oturan Gemiden Sızan Yağ Çevre Kirliliğine Neden Oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık bir ay önce karaya oturan icralık gemideki yağ sızıntısı, deniz yüzeyinde kirliliğe neden oldu.

Kaynak: Dunya.com

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Çevre Kirliliği, Sakarya, Karasu, İcra, Gemi
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