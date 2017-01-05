Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev İstanbul'a geldi.
Kiev'den tarifeli uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Karavaev'i Fenerbahçe kulübü yetkilileri karşıladı. Havalimanından konaklayacağı otele götürülen Ukraynalı futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek.
Oleksandr Karavaev'in, Fenerbahçe'nin 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampına katılması bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Oleksandr Karavaev'in havalimanında görüntüsü
-Karavaev'in Fenerbahçe kulübü yetkilileri tarafından karşılanması
-Detaylar
(Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA)
Karavaev İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaev İstanbul'a geldi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads