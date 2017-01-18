Karavaev'in Gençlerbirliği'ne Attığı Gol (İzle)

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Karavaev sevinci yaşandı.



KARAVAEV İLK RESMİ GOLÜNÜ ATTI



Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Shakhtar Donestsk'ten kiraladığı Karavaev, sarı lacivertli formayla çıktığı 2. resmi maçında ilk golünü attı.



Adanaspor maçında 47 dakika ter döken ancak gol ya da asist üretemeyen Karavaev, Gençlerbirliği ağlarını 24. dakikada sarsmayı başardı.



Hazırlık kampı döneminde Denizlispor ve Partizani ile oynanan dostluk maçlarında 1 gol ve 2 asiste imza atan Ukraynalı oyuncu, teknik heyet tarafından tam not almıştı.



Karavaev Adanaspor maçında nasıl oynamıştı?



Süper Lig'de 17. hafta maçında sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Oleksandr Karavayev, 43. dakikada Mehmet Topal'ın sakatlanması sonrasında oyuna girdi.



Fenerbahçe'nin gol aradığı dakikalarda oyunda olan Karavayev ilk maçında beklenen performansı ortaya koyamadı.



Karavaev'in 2. devrede 5 kez top kontrol hatası yapması dikkat çekerken %79 gibi düşük sayılabilecek bir pas isabet oranı ile oynadı.



İlk maçında heyecanlı görünen ve belki de Aatıf'a gösterilen tepkilerin agresifliğinden de etkilenen Karavayev maçta iki şut çekerken birinde isabet sağladı ve bir de kilit pas attı.



Karavayev, 34 kez topla buluşurken 2 kez hava topu kazandı ve iki kez de faulle durduruldu. Genç oyuncu bir isabetli orta ve bir de isabetli uzun pas atarken, bir kez de top çaldı.