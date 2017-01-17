Karavaev'in Adanaspor Maçındaki Büyük Şaşkınlığı

FutbolArena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, Kadıköy'de ilk kez sahaya çıktı.



Oleksandr Karavaev Adanaspor maçından sonra konuştu



Fenerbahçe'nin Shakhtar Donestk'ten kiraladığı Oleksandr Karavaev, Kayserispor maçının ardından Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.



Karavaev açıklamasında, "Sahaya çıktığımda tribündeki taraftarlar benim ismimi haykırarak bana doğru koştu. Ben de onların davetine karşılık verdim. Gördüğüm bu manzara beni hem şaşırttı hem de korkuttu. Sevgi gösterileri sergilediler ve çok sıcakkanlıydılar. Advocaat beni sahaya göndermeden önce bana güvendiğini söyledi, yeteğimi göstermemi istedi. Takım arkadaşlarım da adaptasyonum için çok destek veriyor. Nasıl olduğumu soruyorlar, sohbet ediyoruz. Herkes profeyonel. Skretl, Neustader ve Lens benim sürekli iletişim kuruyor." ifadelerini kullandı.



Karavev Adanaspor maçında nasıl oynadı?



Süper Lig'de 17. hafta maçında sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Oleksandr Karavayev, 43. dakikada Mehmet Topal'ın sakatlanması sonrasında oyuna girdi.



Fenerbahçe'nin gol aradığı dakikalarda oyunda olan Karavayev ilk maçında beklenen performansı ortaya koyamadı.



Karavaev'in 2. devrede 5 kez top kontrol hatası yapması dikkat çekerken %79 gibi düşük sayılabilecek bir pas isabet oranı ile oynadı.



İlk maçında heyecanlı görünen ve belki de Aatıf'a gösterilen tepkilerin agresifliğinden de etkilenen Karavayev maçta iki şut çekerken birinde isabet sağladı ve bir de kilit pas attı.



Karavayev, 34 kez topla buluşurken 2 kez hava topu kazandı ve iki kez de faulle durduruldu. Genç oyuncu bir isabetli orta ve bir de isabetli uzun pas atarken, bir kez de top çaldı.



