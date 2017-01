Karavaev, Fenerbahçe'nin Görüştüğü İsmi Açıkladı

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerin ilgilendiği futbolcuyu itiraf etti. Genç oyuncu, Fenerbahçe'nin Sydorchuk ile ilgilendiğini söyledi.



Ülkesinde bir röportaj veren Karavaev'in açıklamaları şu şekilde:



Fenerbahçe nasıl bir kulüp?



Fenerbahçe'de oynamak harika bir duygu. Burada her şey çok güzel. Araba bile verdiler bana. İhtiyacın olan her şeyi kulüp karşılıyor.



Türk takımları neden Ukraynalı oyuncuların peşinde?



Bizim yüksek seviyede oyuncular olmamızdan kaynaklanıyor. UEFA sıralamasında Ukrayna, Türkiye'nin üzerinde. Ayrıca maddi olarak iyi paralar da veriliyor. Fenerbahçe'nin Sydorchuk'la da ciddi bir şekilde ilgilendiğini biliyorum. İyi bir futbolcu ve gelirse katkı sağlayabilir.



Türkiye güvenli bir ülke mi?



Dünyanın her yerinde terör saldırıları oluyor. Burada hayat normal ve insanlar futbolu çok seviyor.



Jeremain Lens ile arkadaş oldunuz mu?



Ukrayna Ligi hakkında onunla sürekli konuşuyoruz. Otobüse ilk bindiğimde beni görünce "Hey dostum, yanıma gel otur" dedi.



Van Persie nasıl biri?



Van Persie ve Martin Skrtel çok alçak gönüllü. Yıldız futbolcu olsalar da dış dünyaları çok samimi.