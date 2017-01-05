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Karavaev Fenerbahçe İçin İstanbul'da
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Karavaev Fenerbahçe İçin İstanbul'da
Silivri'de, 'Reina' Operasyonu
Karavaev Fenerbahçe İçin İstanbul'da
5 Ocak 2017 Perşembe 07:52
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi.
Kaynak:
Dunya.com
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[9131108] Dunya.com
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