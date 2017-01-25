Karavaev'den Şaşırtan Performans

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Amedspor'u 3-0 mağlup ederken, yeni transfer Oleksandr Karavaev'in performansı şaşırttı.



İKİ NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI



Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Karavaev, Amedspor maçının ikinci yarısında iki net pozisyondan yararlanamadı.



52. dakikada karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderemeyen Karavaev, 88. dakikada ise bomboş pozisyonda topu farklı şekilde auta gönderdi. Ukraynalı oyuncu kaçırdığı ikinci pozisyondan sonra büyük üzüntü yaşadı.



Karavev, transferinin ardından Fenerbahçe ile çıktığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.



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