Karatekin Üniversitesi'nde Sertifika Töreni

Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ KA107 Programı çerçevesinde, anlaşmalı üniversite personeline katılım sertifikası verildi.



Programda, Azerbaycan Nahcivan Devlet Üniversitesi, Tacikistan Lomonosow Moscow Devlet Üniversitesi ve Sudan Alzaiem Alazhari Ünivesitesinden temsilcileri de kendi okullarını ve ülkelerini tanıtan kısa konuşma yaptılar.



Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Uzman Şuayip Turan, Uzman Tayfur Uysal, Uzman Hakan Ateş ve Uzman Harun Şimşek ile Çevirici Esra Ericekli ve Rabia Aksoy Arıkan'ın katılımcılara sertifikalarını vermesiyle program sona erdi. - ÇANKIRI