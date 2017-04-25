Karatede 2020 Tokyo'nun Planlaması Başladı - Kocaeli

KADİR YILDIZ - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyatları'na karate branşını da dahil etmesine ilişkin, "Avrupa Şampiyonası'nda sporcuların birinci önceliği, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alabilmek için öne çıkmak." dedi.



Karate Milli Takımı'nın Kocaeli'deki kampını ziyaret eden Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana geniş bir kadroyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



Karatenin olimpiyatlara alınmasıyla yeni bir sürecin başladığını ifade eden Delihasan, bu süreçte mevcut sporcuların performanslarını yukarıya çekmeyi ve yeni sporcuları kadroya katmayı hedeflediklerini kaydetti.



Delihasan, milli takım kadrosunu 80'den 34'e düşürdüklerini dile getirerek, "Burada hem İslami Dayanışma Oyunları'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımlarımız var. Sporcuların birbirleriyle tatlı rekabet içine girip olimpiyat yolunda performanslarını artırmalarını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



Kadrolarında başarılı, tecrübeli ve genç sporcular bulunduğunu anlatan Delihasan, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda güzel sonuçlar elde etmek için yaptıkları planlama doğrultusunda hareket ettiklerini aktardı.



"Sporcuların önceliği, olimpiyatlarda yer alabilmek için öne çıkmak"



Esat Delihasan, karatenin olimpiyatlarda yer almasının sporcularını da olumlu etkilediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupa Şampiyonası'nda sporcuların birinci önceliği, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alabilmek için öne çıkmak. Bunun için bir altyapı ve çalışma yapıldı. Ocak ayından beri çalışılıyor. Biz altyapımızı iyi alıp, bu uzun süreçte daha da sağlam olmasını istedik. Çocuklarımız hemen dağılmasın, çabuk toparlansın diye antrenman programları yapıldı. Birinci hedef, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alabilecek gücü ve şansı elde etmek. Çok zor olacak."



Olimpiyatlar için kota almanın çok zor olduğunu vurgulayan Delihasan, "Kotayı alırsak Allah'ın izniyle madalya kazanacağımıza inanıyorum. Bu süreci çok iyi ve doğru geçirmemiz lazım. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.