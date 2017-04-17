Karatecilerden 12 Madalya

Türk sporcular, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Ligi'nin 4. ayağında 5 gümüş, 7 bronz madalya elde etti.



Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-7 Mayıs'ta Kocaeli'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Karate 1 Preimer Ligi'nin 4. ayağında 34 Türk sporcu mücadele verdi.



Rabat kentinde düzenlenen ve 47 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı organizasyonda milliler, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.



Organizasyonda madalya alan Türk sporcular şunlar:



Gümüş madalya



50 kilo: Serap Özçelik



67 kilo: Ömer Kemaloğlu



84 kilo: Gökhan Gündüz



Artı 84 kilo: Enes Erkan



Kadın kata takımı: Dilara Bozan, Gizem Şahin, Rabia Küsmüş



Bronz madalya



50 kilo: Sevil Baş



60 kilo: Aykut Kaya



75 kilo: Erman Eltemur



Artı 84 kilo: Alparslan Yamanoğlu



Ferdi erkekler kata: Ali Sofuoğlu



Ferdi kadınlar kata: Dilara Bozan



Erkek kata takımı: Ali Sofuoğlu, Fatih Sadullah Selman, Gökay İlgezdi