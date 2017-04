Karate Milli Takımı'nda Hedef Avrupa Şampiyonluğu - Kocaeli

Karate Milli Takımı, Kocaeli'de 4-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda genel klasmanda kürsünün en üst sırasında yer almayı hedefliyor.



Karate Milli Takımı, organizasyon hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de kamp yapıyor.



Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek ay yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda güzel sonuçlar elde etmek istediklerini söyledi.



Şu anda takımın Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını aktaran Delihasan, "Sporcularımız başarılı, kalitelerini daha önce kanıtlamış sporcular. Burada da başarılı olacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.



Delihasan, şampiyona öncesi katıldıkları turnuvalarda güçlü ve diri bir takımları olduğunu gördüklerini anlatarak, "Amaç, Türkiye'de yapılacak şampiyonada birincilik elde edebilmek ama ilk 5 içinde olabilmek de iyi bir sonuçtur. 8-9 yıldır federasyon başkanlığı yapıyorum, bir müsabaka hariç hepsinde ilk 5 içinde olduk." diye konuştu.



- Enes: "Her zaman hedefim şampiyonluk oldu"



Milli sporcu Enes Erkan da kampta her şeyin yolunda gittiğini belirtti.



Şampiyonayla ilgili son hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Enes, hem Avrupa Şampiyonası hem de Bakü'deki İslam Oyunları'na hazırlandıklarını kaydetti.



Enes, şampiyonluk hedeflediklerini dile getirerek, "Biz kendimizi ispatlamış bir ekibiz. Avrupa Şampiyonası'na tüm sporseverleri bekliyoruz. Her zaman hedefim şampiyonluk oldu. Hedefimizi en üst noktaya koymazsak başarılı olamayız. Kendi hedefim de takım arkadaşlarımın hedefi de şampiyonluk." şeklinde konuştu.



Ev sahibi olmanın önemini vurgulayan Enes, "Burada tüm kategorilerde final oynayıp, şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Eksiklerimizi tamamlayıp daha iyi sonuçlar alarak genel klasmanda da şampiyonluk elde etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.