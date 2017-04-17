Karate Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Mayıs ayında Kocaeli'de düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık turnuvasına katılan Karate Milli Takımı, Fas'taki Karate 1 Premier League Rabat ayağında 12 madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'na hazır olduğunu gösterdi.



Karatenin Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Karate 1 Premier League'in dördüncü ayağı olan Fas'ta tatamiye çıkan Karate Milli Takımı, organizasyondan beş gümüş, yedi bronz toplam 12 madalya ile döndü. 4-7 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık turnuvasına katılan Karate Milli Takımı, organizasyonda elde ettiği madalya sayısı ile Avrupa Şampiyonası'na hazır olduğunu gösterdi. Rabat'ta bulunan Moulay Abdellah Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 47 ülkeden yaklaşık 600 sporcu tatamiye çıktı. 34 sporcuyla turnuvaya katılım gösteren Karate Milli Takımı, şampiyonadan beş gümüş, yedi bronz toplam 12 madalya ile döndü.



50 kiloda Serap Özçelik, 67 kiloda Ömer Kemaloğlu, 84 kiloda Gökhan Gündüz, +84 kiloda Enes Erkan ile Dilara Bozan, Gizem Şahin ve Rabia Küsmüş'den oluşan bayan takım ekibi organizasyondan gümüş madalya ile ayrıldı. Turnuvada altı sporcu üç farklı kategoride üçüncülük için mücadele etti. 50 kilo maçında karşılaşan Umay Tokcan ile Sevil Baş'ın buluşmasında kazanan taraf 1-0'lık skorla Sevil Baş olurken ferdi katada ise Mehmet Yakan ile Ali Sofuoğlu karşı karşıya geldi. ikilinin mücadelesinde kazanan taraf 5-0'lık skorla Ali Sofuoğlu oldu. 75 kilo üçüncülük maçı da iki Türk sporcuyu buluşturdu. Serkan Yağcı ile karşılaşan Erman Eltemur, tatamiden 3-2 galip ayrılarak bronz madalyayı boynuna astı. Ferdi katada Dilara Bozan, 60 kiloda Aykut Kaya, +84 kiloda Alparslan Yamanoğlu ile Ali Sofuoğlu, Fatih Sadullah Selman ve Gökay İlgezdi'den oluşan bay kata ekibi de ülkemize bronz madalya getirdi.



BAŞKAN DELİHASAN "ARTIK SONA GELDİK"



Kocaeli'de yapılacak Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek olan milli takım açısından iyi bir turnuva olduğunu aktaran Türkiye Karate Federasyonu Başkan Esat Delihasan, "Sporcularımız Avrupa Şampiyonası öncesi yoğun bir antrenman döneminden geçiyor. Çalışmalarımız son sürat devam ederken büyük snav öncesi son durumumuzu görebilmek için Fas'taki turnuvaya katıldık. Turnuvada güçlü sporcular vardı ve müsabakaların kalitesi oldukça yüksekti. Çok iyi mücadeleler izledik. Milli sporcularımızın performansları ümit vericiydi. Kocaeli öncesi son büyük sınavımızı verdik. Artık gözümüz Avrupa Şampiyonası'nda. Kendi evimizde çok iyi işler çıkacaracığımıza yürekten inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.



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