Karatay Belediyesi 28 Bin 600 Bebeği Sevindirdi

Karatay Belediyesi, 2009'da başlatılan Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında bugüne kadar 28 bin 600 bebek için bakım seti hediye etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karatay Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce yürütülen Hoş Geldin Bebek Projesi ile ailelerin sevincine ortak olunmaya devam ediliyor. Proje kapsamında bugüne kadar ilçede dünyaya gelen 28 bin 600 bebek için aileleri evlerinde ziyaret eden ekipler, bebek bakım seti ile bebek adına dikilmek üzere çam fidanı hediye etti.



Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de konuya ilişkin açıklamasında, projeyi hiç aksatmadan sürdürdüklerini belirtti.



Ziyaretlerde ekip içerisinde doktor ve hemşirenin de hazır bulunduğunu dile getiren Hançerli, şunları kaydetti:



"Bebeğin sağlık durumu kontrol ediliyor. Vatandaşlarımız projeyi çok sevdi. Ailelerin belediyenin internet sitesinden form doldurmaları yeterli. Kayıt altına alınan başvuru formlarını ekiplerimiz en kısa sürede değerlendirip hediyelerini ulaştırıyor. Yeni bebek sahibi olanlara bebek bakımı konusunda bilgi veriliyor. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."