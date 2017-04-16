Karataşlı Kadınlar Sahneye Çıktı

İzmir'in en eski semtlerinden biri olan Karataş'ta yaşayan tiyatro sevdalısı kadınlar, oyunculuk hayallerini Konak Belediyesi'nin yaşama geçirdiği 'İzmir Tiyatrosu' adlı projeyle gerçeğe dönüştürdü. Proje kapsamında profesyonel oyunculardan ücretsiz tiyatro eğitimi alan Karataşlı kadınlar, yeteneklerini sahneye koydukları 'Atom Kadınca' oyunuyla gösterdi. Daha önce hiç sahneye çıkmamış olan kadınların ortaya koyduğu başarılı performans izleyicilerden bol bol alkış aldı.



Konak Belediyesi'nin tiyatro sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak, tiyatroya daha önce hiç gitmemiş olanları bu sanat dalıyla tanıştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'İzmir Tiyatrosu' ikinci kez perde açtı. İlki Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları tarafından sahnelenen Sevgi Soysal'ın Tante Rosa oyunu ile başlayan projede bu kez Konak'ın Karataş semtinde oturan kadınlar sahneye çıktı. Ayhan Işık Oyunculuk Okulu ve İzmir Halk Tiyatrosu'nun verdiği oyunculuk eğitimleri sonrası izleyiciyle buluşan Karataşlı kadınlar, sergiledikleri 'Atom Kadınca' oyunu ile büyük beğeni topladı. Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi'nde sahnelenen oyunda hayatlarında ilk kez bir tiyatro oyununda rol alan Karataşlı kadınlar, Türkiye'nin kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet konusuna sanatın dilini kullanarak değindi.



Profesyonel oyuncu desteği



Konak Belediyesi'nin bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği proje kapsamında daha önce hiç sahneye çıkmamış amatör oyunculardan oluşan 6 tiyatro grubu, İzmirli 12 profesyonel tiyatro topluluğu ile bir araya gelerek ortak üretim yapıyor. Her bir gruba iki profesyonel tiyatro ekibi destek vererek ortak oyun çıkartılıyor. Verilen eğitimler ve provalar sonunda gruplar Konak Belediyesi'nin destekleriyle izleyiciyle buluşuyor. İzmir Tiyatrosu'nda yer alan ekipleri çalıştıran tiyatro toplulukları da bu oyunlara bir oyuncuyla destek veriyor.



Sırada roman gençler var



Konak Belediyesi'nin İzmir Tiyatrosu'nu oluşturan gruplar arasında Karataşlı kadınların yanı sıra Agoralı çocuklar, Konak Belediyesi'nin temizlik işçileri, Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Roman gençler ve Konak Belediyesi'nin İZBEL A.Ş çalışanları da yer alıyor. Karataşlı kadınların ardından bu kez Alsancak Sanat Tiyatrosu ve İsimsiz Sahne'nin destekleriyle Roman gençler sahne alacak. 18 Nisan Salı akşamı sahnelenecek "Bizimcity" oyunuyla İzmir Tiyatrosu projesinin 3. oyunu seyirciyle buluşacak. - İZMİR