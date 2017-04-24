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Karataş Tuzla Mahallesi'ne Yeni Kanalizasyon Hattı Döşeniyor
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Karataş Tuzla Mahallesi'ne Yeni Kanalizasyon Hattı Döşeniyor

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıyor.

Karataş Tuzla Mahallesi'ne Yeni Kanalizasyon Hattı Döşeniyor

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıyor.

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, yeni hat projesi kısa bir süre içerisinde sona erecek. Proje sonunda toplam uzunluğu 3 kilometre olacak hattın 1,5 kilometrelik kısmı döşendi. Yeni kanalizasyon hattının tamamlanmasının ardından Tuzla Mahallesi sakinlerinin kanalizasyon ve altyapı sorunları tamamen ortadan kalkacak.

Karataş Tuzla Mahallesi'nde gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı projesiyle birlikte aynı zamanda mesken bağlantıları da gerçekleştiriliyor.

ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, şehrin her noktasında ayrım yapmaksızın hizmet verdiklerini dile getirerek, "Zaman kaybetmeden vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Şehir merkezine olduğu kadar ilçelerimize de aynı sorumlulukla hizmet götürüyoruz. Adana'da çözülmedik sorun bırakmayacağız" dedi. - ADANA

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