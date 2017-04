Karasulular 'Sevgi İzi' Projesi ile Artık Daha Güvende

Karasu'da Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 'Sevgi İzi' projesi kapsamında Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Lisesinde engelli bireylerin bileklerine 'Sevgi İzi' adı verilen kalıcı dövme yaptırıldı.



Karasu Kent Konseyi Kadın Meclisi önemli bir projeye imza atarak, Alzheimer ve otizm gibi hastalığı bulunanların kaybolmalarını önüne geçebilmek ve kaybolanları da yakınlarına ulaştırabilmek amacı ile 'Sevgi İzi' projesini Karasu'da hayata geçirdi. Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanlığının organize ettiği projede, engelli bireyler Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Lisesi Konferans Salonunda ücretsiz olarak sol el bileklerine 'Sevgi İzi' adı verilen kalıcı dövme yaptırılarak numaraları yazdırıldı. Proje hakkında bir takım bilgiler veren Karasu Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Arzu Albayrak, "Sevgi İzi ise milyonlarca kişinin hobisi olan dövmeden yola çıkılarak hayata geçirildi. Sevgi İzi ile birbirimizi kaybetmeyelim, bütün engelli ailelerine sesleniyoruz gelin yakınlarınıza bu sevgi izini yaptırın. Sevgi engel tanımaz diyoruz" şeklinde konuştu.



Proje ile ilgili bilgi veren Karasu Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Arzu Albayrak, "Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan yakınlarımızın bir gün aniden gözümüzün önünden kaybolacağı korkusunu hep yaşarız. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada önemli bir sorun. Asıl önemli olan ise bu tür rahatsızlığı bulunan yakınımızın kendini ifade edemeyecek olması. Kaybolduğunda nereye gideceğini, ne yapacağını bilemeyecek olması. Böyle bir durumda ailenin yaşadığı ıztırabın ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz?" dedi.



'Sevgi İzi' projesini doğma aşamasını anlatan Albayrak, "Yıllardır kayıp insanları yakınlarına kavuşturan, bu alanda övgüyü sonuna kadar hak eden bir isim. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'da engelli kayıplarında hayli üzülen kişilerden biriydi. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için kafa yoran Müge Anlı, sonunda Sevgi İzi projesini hayata geçirmeye karar verdi. Bunun için www.benibuldular.com sitesini açtı. Bu site, kayıpların bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de ailelere yardımcı olacak. Aslında sistem çok basit. Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla sitemize başvurup formu dolduracak. Sitemiz kendilerine bir numara verecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu 'Sevgi İzi' onun güvencesi olacak. Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından sitemiz devreye girecek. Koldaki o rakamı taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak" diye konuştu.



Albayrak, "Sevgi İzi ise milyonlarca kişinin hobisi olan dövmeden yola çıkılarak hayata geçirildi. Şu ana kadar koluna dövme yapılanların hayli mutlu olmaları ise projenin doğruluğunun bir kanıtı. Sevgi İzi ile birbirimizi kaybetmeyelim, bütün engelli ailelerine sesleniyoruz gelin yakınlarınıza bu sevgi izini yaptırın. Sevgi engel tanımaz diyoruz. Her engelli vatandaşımızı bize başvurarak sevgi izini yaptırmaları için davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Vatandaşların, proje için Karasu Kaymakamlığında bulunan Kent Konseyine başvurarak bu uygulamadan hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecekleri bildirildi. - SAKARYA