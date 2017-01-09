Karasu ve Kocaali'de Eğitime Kar Engeli

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Kaymakamlıklarda yapılan açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Karasu ve Kocaali'de okulların 10 Ocak Salı günü tatil edildiği bildirildi.



Öte yandan, Kaynarca Kaymakamlığınca yarın ilçede kar nedeniyle okulların tatil olduğu belirtilmişti.