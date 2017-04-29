Karasu Limanı Sahilinde 3 Ölü Yunus Yavrusu Bulundu

SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde sahilde üzerlerinde siyah lekeler bulunan 3 ölü yunus balığı yavrusu bulundu.



Bugün öğle saatlerinde Karasu sahili kıyı şeridinin liman bölgesinde, 3 ölü yunus balığı yavrusu görenler, Karasu Belediyesi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, üzerinde siyah lekeler bulunan yunusların ölümüyle ilgili inceleme başlattı.



Çevre sakinleri, geçtiğimiz günlerde Karasu Limanı'ndaki derinleştirme çalışmalarına katılan, ancak icra nedeniyle bağlanan özel bir şirkete ait 'Yiğithan' isimli tarama gemisinin sahile sürüklendikten sonra dalga kırana çarparak yan yatması sonucu yağ akıttığını, çevre kirliliğine yol açması nedeniyle yunus balıklarının ölmüş olabileceğini ileri sürdü.



- Sakarya