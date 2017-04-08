Karasu'da Fuhuş Operasyonu: 72'si Kadın 84 Gözaltı

SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde fuhuş operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulundugu 72'si kadın 84 kişi gözaltına alındı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün gece saatlerinde Karasu'da fuhuş operasyonu düzenledi. İlçedeki eğlence mekanlarında arama ve kimlik kontrolü yapıldı. Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 72'si kadın 84 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi. - Adapazarısakarya