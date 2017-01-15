Karasu'da Değerlendirme Toplantısı

Karasu ilçesinde mahallelerde yapılan ve planlanan çalışmalara yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.



Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Sancaktaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 30 mahallede çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



Planlanan çalışmalarla ilgili Karasu Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu ve mahalle muhtarlarının da görüşünü aldıklarını belirten Sancaktaroğlu, "Mahalle sakinlerini bilgilendiriyoruz. Daha sonra da başkanımızın talimatlarıyla çalışmalarımıza başlıyoruz. Ekiplerimize işlerini yaparken yardımcı oldukları için halkımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl da daha önce planladığımız şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.



Topaloğlu da belediyenin her zaman vatandaşın isteklerini dikkate alarak çalışmalarına yön verdiğine işaret ederek, "Başkanımıza ve yardımcılarına muhtarlar adına teşekkür ediyorum. Her zaman yapacakları çalışmalarda destek vermeye hazırız." dedi.