Karasu'da Asayiş Uygulaması

Sakarya'nın Karasu ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede çok sayıda umuma açık ve eğlence mekanlarında denetim yapıldı.



Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasının yapıldığı kontrollerde, 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.