Karapınarlı Öğretmenler Portekiz'den Döndü

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında aile içi şiddete maruz kalan bireyleri tespit etme konusunda eğitim almak üzere Portekiz'e giden 18 öğretmen ve idareci, ilçeye döndü.



Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle Portekiz'in Braga şehrine giden 18 kişilik öğretmen ve idareci grubu, burada aile içi şiddete maruz kalan bireyleri tespit etme konusunda eğitim aldı.



Eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika alan öğretmen ve idareciler, ilçeye döndü.



Proje kapsamında ilçede iki grup halinde 36 öğretmen ve idarecinin Portekiz'deki eğitimlere katıldığı bildirildi.