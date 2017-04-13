Karapınarda Fidan Dağıtımı

Karapınar Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz 15 bin fidan dağıtımı yapıldı.





Cumhuriyet Meydanı'nda dağıtılan fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.





Mavi servi, karaçam ve sedir ağaçlarından oluşan fidanlar vatandaşlara ücretsiz olarak verildi. 2017 yılı içinde vatandaşlara ücretsiz olarak toplam 30 bin fidan dağıtıldığı kaydedildi.



Fidan dağıtımına Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da katıldı.