Karapınar Ges'i Kazanan Koreli, Suudi Güneşine de Talip
Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali ihalesini kazanan Güney Koreli Hanwha Qcells Co, Suudi Arabistan'ın ilk güneş enerjisi ihalesinde de yeterlilik şartlarını sağlayan 27 uluslararası şirketten biri oldu.
Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali ihalesini kazanan Güney Koreli Hanwha Qcells Co, Suudi Arabistan'ın ilk güneş enerjisi ihalesinde de yeterlilik şartlarını sağlayan 27 uluslararası şirketten biri oldu.
Kaynak: Dunya.com
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