Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Karapınar Ges'i Kazanan Koreli, Suudi Güneşine de Talip
Ara
BİST 91.708 %0,37
DOLAR 3,6625 %0,05
EURO 3,9244 %-0,12
PARİTE 1,0723 %-0,07
ALTIN 151,03 %-0,50
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Karapınar Ges'i Kazanan Koreli, Suudi Güneşine de Talip

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali ihalesini kazanan Güney Koreli Hanwha Qcells Co, Suudi Arabistan'ın ilk güneş enerjisi ihalesinde de yeterlilik şartlarını sağlayan 27 uluslararası şirketten biri oldu.

Karapınar Ges'i Kazanan Koreli, Suudi Güneşine de Talip

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali ihalesini kazanan Güney Koreli Hanwha Qcells Co, Suudi Arabistan'ın ilk güneş enerjisi ihalesinde de yeterlilik şartlarını sağlayan 27 uluslararası şirketten biri oldu.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Elektrik Enerjisi, Suudi Arabistan, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Karapınar, Arabistan, Türkiye, Enerji