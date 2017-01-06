Karapınar'dan Haleplilere 4 Tır Yardım

Konya'da, Karapınar İlçe Müftülüğü tarafından toplanan 4 tır yardım malzemesi Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımların yüklendiği tırlarının uğurlanması için düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, sınırın Suriye tarafında kamplarda barınan ve zor günler geçiren Haleplilere yönelik Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.



Suriyeli Müslümanların yardıma muhtaç olduğunu ve kardeşlik elini onlara da uzattıklarını belirten Demirlenk, şunları kaydetti:



"Halep'te insanlık ölmesin kampanyası ile 2 hafta gibi kısa sürede 4 tır bağış topladık. Yardım tırları arasında yiyecek, battaniye, sünger yatak, çadır, soba ve ayakkabı, erkek ve kadın giysileri gibi malzemeler var. Halkımızı kampanyamıza çok büyük destek verdi, duyarlılık gösterdi.



Kimi evindeki yiyeceğini paylaştı. Kimisi cebindeki parayı öğrenciler bursluluk parasını vererek büyük bir insanlık örneği sergiledi. Yardımların bölgeye ulaştırmaktan da büyük mutluk duydu. Buradaki atmosferi gözümüzle gördüğümüz zaman ne kadar doğru bir iş yaptığımız kolaylıkla anlayabiliyoruz."



Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan 4 tır dualarla uğurlandı.