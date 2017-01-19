Karapınar ilçesinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özelikle Karapınar-Konya karayolundaki sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Sis sebebiyle emniyet ekipleri sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunuyor.
Karapınar'da Yoğun Sis
Karapınar ilçesinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Karapınar ilçesinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.
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