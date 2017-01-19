Karapınar'da Yoğun Sis

Karapınar ilçesinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özelikle Karapınar-Konya karayolundaki sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.



Sis sebebiyle emniyet ekipleri sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunuyor.