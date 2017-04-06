Karapınar'da Yeni Bir Obruk Oluştu (2)

KONYA'nın Karapınar İlçesi Hotamış Mahallesi'nde tarlada yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.



İrili ufaklı 100 üzerinde obruk bulunan Karapınar İlçesi'nde yeni bir obruk daha oluştu. Hotamış Mahallesi'nde Mustafa Güneş'e ait tarlada oluşan obruk yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde. Obruğun yaklaşık 15 gün önce meydana geldiğini belirten Mustafa Güneş'in yeğeni Adem Güneş, tarlayı ekim yapacaklarını bu nedenle de kontrol etmeye gittiğinde obruk oluştuğunu fark ettiğini belirtti. Güneş, "Bizler tarlada çalışırken meydana gelmedi. Büyük bir faciadan kurtulduk. Karapınarlılar olarak artık tarlalarımıza tedirgin halde adım atar olduk"dedi. - Karapınar