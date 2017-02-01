Karapınar'da Wushu Gösterisi Yapıldı

Karapınar Belediyesi Uzakdoğu Sporları ve Wushu Spor Kulubü sporcuları gösteri sundu.



Karapınarlı wushu sporcuları hünerlerini Karapınar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteride sergiledi.



Kulüp Başkanı Mehmet Emekli, Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, belediyenin kendilerine büyük katkılarının olduğunu söyledi.



Spor kulübünün 29 yıldan beri sporcu yetiştirdiğini dile getiren Emekli, "Bugüne kadar ilçe sporuna yapmış olduğumuz çalışmalar ile hem şampiyonlar yetiştirdik hem de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruduk. Son derece yetenekli gençlerimiz ile ilçemizin adını ülkemizde ve dünyada elde ettiğimiz başarılar ile duyurmanın mutluluğunu yaşadık. Bize destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Konuşmanın ardından kulüp sporcuları wuhsu gösterisi sundu. Etkinlik sonunda sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.