Karapınar'da "Minderini Al Gel Oku" Etkinliği

Karapınar'da 7 ilkokul ve ortaokul tarafından "KOP Okuyor" Projesi kapsamında "Minderini al gel oku" etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.



Yaklaşık 300 öğrenci evlerinden getirdikleri minderler üzerinde 1 saat kitap okuyarak farkındalık oluşturdular. Proje kapsamında ise öğrencilere 4 bin 400 kitap hediye edildi.



Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, projeye Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının maddi destek verdiğini söyledi.



Etkinliğin KOP tarafından desteklendiğini ifade eden Sağdıç, ayrıca "Her Zaman Her Yerde Oku" Projesi'nin de tanıtımını yaptıklarını kaydetti.