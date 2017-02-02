Karapınar'da "Mesleki Yeterlilik Belgesi" Toplantısı

Karapınar ilçesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler kapsamında 48 meslekte zorunlu hale getirilen "Mesleki yeterlilik belgesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Karapınar TSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan MEYBEM A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler kapsamında zorunlu hale getirilen "Mesleki yeterlilik belgesi" ile ilgili bilgiler verdi.



Baban, MYK tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 2017 yılı sonuna kadar belge masrafı ile sınav ücretlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağını belirtti.





Denetimlerin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başladığını, 48 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalıştığı tespit edildiğinde işverenlerin her ay kişi başı 500 lira ceza ödeyeceğini kaydeden Baban, amaçlarının ölümlü iş kazalarını önlemek ve niteliksiz iş gücünü biraz daha nitelikli hale getirmek olduğunu vurguladı.



Toplantıya, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Bağcı, oda üyesi işveren ve iş yeri temsilcileri katıldı.