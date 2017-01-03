Karapınar'da Kış

Karapınar'da kar temizliği, satın alınan kar temizleme bıçağı ile yapılıyor.



Karapınar Belediyesi kar temizliği yapmak için kamyonların ön tarafına takılan kar temizleme bıçağı aldı. Böylece kar temizliği, daha pratik ve vakit kaybı yaşamadan gerçekleştiriyor.





Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, karla mücadelede başarı için yeni ekipmanlar edindiklerini söyledi.



Yaka, "Yeni alınan bıçakları kamyonların önüne takıyoruz. Böylece daha kolay, daha fazla temizlik yapılıyor. Vatandaşımıza en iyi hizmeti yapmaya gayret ediyoruz." dedi.