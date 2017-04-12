Karapınar'da Fidanlar Toprakla Buluştu

Karapınar Atatürk Stadyumu'nun çevresi yeşillendirildi.



Karapınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ünal Cesur, yaptığı açıklamada, öğrencilerle daha yeşil Karapınar için 200 fidanı Atatürk Stadyumu çevresinde toprakla buluşturduklarını belirtti.



Yeşil bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya için çaba gösterdiklerini ifade eden Cesur, şunları kaydetti:



"Gençlerimizle personelimizle elele vererek stadyum çevresine mavi ladin, sedir ve topak asya türünde ağaç fidesi dikildi. Amacımız hem çevremizin yaşanılabilir hale getirmek hem de dikilen ağaçları öğrencilerimize sahiplenerek büyümesini sağlamaktır."