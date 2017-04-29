Karapınar'da Asayiş Uygulaması

Karapınar'da, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.



Emirgazi yol kavşağında 30 güvenlik görevlisiyle yapılan ve 3 saat süren uygulamada, otomobil ve yolcu otobüslerinde arama yapıldı.



Aramalarda, Çanakkale'ye gitmekte olan bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde, 5 adet ruhsatlı av tüfeği ile 1 adet kama bulundu.



İzinsiz ruhsatlı av tüfeği taşımak suçundan para cezası kesildi.



Uygulamalarda, aranan 1 kişi de yakalandı.