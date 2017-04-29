Karapınar'da Asayiş Uygulaması
Karapınar'da, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Karapınar'da, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Emirgazi yol kavşağında 30 güvenlik görevlisiyle yapılan ve 3 saat süren uygulamada, otomobil ve yolcu otobüslerinde arama yapıldı.
Aramalarda, Çanakkale'ye gitmekte olan bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde, 5 adet ruhsatlı av tüfeği ile 1 adet kama bulundu.
İzinsiz ruhsatlı av tüfeği taşımak suçundan para cezası kesildi.
Uygulamalarda, aranan 1 kişi de yakalandı.