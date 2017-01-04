Karapınar Belediye Meclisi Toplantısı

Karapınar Belediyesi 2017 yılı Meclis toplantısını, Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın başkanlığında yaptı.



Belediye meclis salonundaki toplantı, Karapınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin ilçede yaptığı çalışmalarla ilgili slayt gösterisinin izlenmesiyle başladı.



Daha sonra 7 maddeden oluşan gündem maddeleri tek tek görüşülüp karara bağlandı.



5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği 2016 yılının gelir ve giderleri ile Mali Hizmetlerin denetimi için gizli oyla denetim komisyonu seçildi.



Komisyona Mustafa Aşıroğlu, Şenel Küçükdurmuş, Yusuf Zengin, Ömer Ali Sağlamer ve Ali Bozaklı seçildi.