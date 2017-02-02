Dünya üzerinde 135 kentte 8 milyondan fazla insanın deneyimlediği "Karanlıkta Diyalog Sergisi", yeni dönemde de Turkcell Diyalog Müzesi'nde sizlerle...



İngilizce seanslar hafta sonu 14: 00 - 16: 00 ve 18: 00 saatlerinde olacaktır.



"Sıra dışı bir deneyim için 60 dakikanızı Karanlıkta Diyalog Sergisi'ne ayırın, hayatınızın deneyimini yaşayın.



135 ülkede, 8 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği "Karanlıkta Diyalog Deneyimsel Sergi'si, sizi hiç görmediğiniz bir İstanbul'la tanıştıracak. Görme dışındaki tüm duyularınızı yeniden keşfedecek, hayatta neler kaçırdığınızı fark edeceksiniz.



Karanlıkta Diyalog Sergisi sizi parkta dolaşmak, bir caddede karşıdan karşıya geçmek gibi günlük hayat deneyimlerine sokacak; ama tümüyle karanlıkta. Duyularınızı uyandırarak ve farkındalığınızı derinleştirerek...



Görme engelli rehberler, dokunarak, koklayarak ve duyarak yeni ve farklı bir biçimde görmenizi sağlayacak ve sizi unutulmaz bir yolculuğa çıkartacak.



Dünya üzerinde 135 kentte 8 milyondan fazla kişiye ulaşmış Karanlıkta Diyalog Sergisi, İstanbul Social Enterprise tarafından Aralık 2013'te İstanbul'da kapılarını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Karanlıkta Diyalog Sergisi, ziyaretçilerini Turkcell Diyalog Müzesi'nde ağırlamaya devam ediyor."



Bu eşsiz ve ilham verici deneyim, İstanbul'da üç yenilikçi formatla karşımıza çıkacak:



Deneyimsel Sergi – Herkese Açık



Öğrenciler İçin Atölye Çalışmaları – Okullara Özel



İş Dünyası İçin Atölye Çalışmaları – Şirketlere Özel



Sergiye Gelmeden Önce Ziyaretiniz İçin İpuçları:



"Sergide geçirmek için ne kadar zaman ayırmalıyım?"



Tüm ziyaretçilerden, biletlerinde mevcut olan sergi seans saatinden 15 dakika önce mekanda olmaları rica edilir. Ziyaretçiler bir rehber tarafından karşılanacak ve sergiye girmek üzere hazırlanacaklardır. Deneyiminiz yaklaşık 60 dakika sürecektir.



"Sergiye elektronik cihazlarla girmem mümkün mü?"



Sergi tamamen karanlık bir ortamda gerçekleştiği için, ışık veren saat, cep telefonu, kamera gibi tüm elektronik cihazlar ve de yine karanlıkta parlayabilecek mücevher, fosforlu giyim ya da takının içeri sokulmasına izin verilmemektedir.



"Işık veren ya da parlayan eşyalarımı sergi boyunca muhafaza edebileceğiniz güvenli bir yer mevcut mu?"



Ziyaretçilere, hem yukarda belirtilmiş olan ışıklı/parlayan eşyalarını hem de deneyim boyunca taşımak zorunda kalmamaları için cüzdan, gözlük, çanta, çakmak ve tüm diğer kişisel eşyalarını koyabilecekleri kilitli bir dolap ücretsiz olarak tahsis edilecektir. Bununla birlikte ziyaretçilerin sergi alanına girmeden önce yanlarında bir miktar bozuk para bulundurmaları tavsiye edilmektedir. (9. sınıf ve üzeri gruplar için geçerlidir)



"Çocuklarımı getirebilir miyim?"



Sergi 9 yaşından büyük çocuklara tavsiye edilmektedir. Bireysel ziyaretlerde 12 yaşından küçük çocuklara bir yetişkinin eşlik etmesi gerekmektedir. Ancak, ailesinin ya da yasal vasinin rızası olduğu takdirde her yaş grubuna açıktır.



"Sergiye tekerlekli iskemleyle girilebiliyor mu?"



Sergiye tekerlekli iskemleyle katılmak durumunda olan ziyaretçiler, bilet aldıkları esnada satış temsilcisine durumu bildirmeleri halinde, sergi süresince kendilerine gereken yardım ve destek sağlanacaktır.



Sergide elektrikli tekerlekli iskemleler kullanılamamaktadır ama mekanik tekerlekli iskemleleri sergi mekanında mevcuttur.



"Peki ya sergi bitmeden çıkmak istersem?"



Tüm sergi deneyiminiz boyunca güvenlik ve rahatınızı sağlamakla sorumlu rehberler size eşlik ediyor olacaklar. Ancak, yine de bitiminden önce sergiden ayrılmak isterseniz, kolayca ulaşabileceğiniz birçok çıkış noktası mevcut olacaktır.



"Dışarıdan yiyecek içecekle girebiliyor muyuz?"



Sergi alanına dışarıdan yiyecek içecekle girilememektedir.



"Sergiye topuklu ayakkabılarımla katılabilir miyim?"



Sergiye topuklu ayakkabıyla katılmanız kesinlikle tavsiye edilmez. Ziyaretçilere sergiye rahat ayakkabı ve giysilerle katılmaları önerilir.



"Sergi süresince diğerleriyle konuşabiliyor muyuz?"



Ziyaretçilerin, hayatlarının bu eşsiz deneyiminde konuşmaları, gülmeleri, keşfetmeleri, soru sormaları ve keyfini çıkarmaları yasak değil, aksine tavsiye edilmektedir.



Deneyim süresi



Sergi deneyimi 60 dakikadır. Lütfen girişe hazırlık ve check-in için giriş saatinizden yaklaşık 15 dk önce mekanda olunuz.



Karanlıkta İş Atölyeleri ile Karanlıkta Diyalog Sergisi aynı şey mi?



Karanlıkta Diyalog İş Atölyeleri, Karanlıkta Diyalog konseptinin kurucusu, Psikoloji Profesörü Andreas Heinecke ve uzman ekibi tarafından bilimsel alt yapıya dayalı olarak geliştirildi ve bu atölyelerin deneyimsel sergiden farklı bir içeriği vardır. İş dünyasının üst ve orta düzey yöneticileri için tasarlanan bu atölyeler; tamamen karanlık bir ortamda (zifiri karanlık) görme engelli profesyonel eğitmenler ile birlikte iş dünyası deneyimi olan eğitmenler tarafından uygulanıyor. "liderlik", "zaman yönetimi", "takım çalışması" gibi başlıklarda tamamen şirkete özel bir içeriği vardır. Detaylı bilgi için www.turkcelldiyalogmuzesi.com'la iletişime geçebilirsiniz.



İndirimli Kategorisinden nasıl yararlanabiliyoruz?



Tüm öğrenciler -geçerli kimliklerini göstermek suretiyle-, 65 yaş üstü ve engelli bireyler indirimli kategorisinden yararlanabilirler. Aynı şekilde Müze Kart + sahipleri de kartlarını ibraz etmek suretiyle indirimli kategorisinden yararlanabilirler.



Sorumluluğun alıcıya ait olması ve sorumluluk reddi



İstanbul Social Enterprise ve Turkcell Diyalog Müzesi; Karanlıkta Diyalog, Sessizlikte Diyalog ve Karanlıkta Futbol etkinliklerini kendi web sitesinde ve Biletix'te görüldüğü şekilde mevcut ve kullanıldığı haliyle sunmaktadır. İstanbul Social Enterprise ve Turkcell Diyalog Müzesi; bu sergilerin ziyaretçi tarafından deneyimlenmesinden ve kullanılmasından dolayı ne açıkça ne de zımnen hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sergilerin deneyimlenmesi ve kullanımıyla ilgili sorumluluğun yalnızca size ait olduğunu açıkça beyan edersiniz.



Yasal olarak izin verildiği sürece İstanbul Social Enterprise ve Turkcell Diyalog Müzesi'nin açıkça veya zımnen bir garanti vermesi söz konusu değildir. Sergilerin deneyimlenmesinden ve kullanımından kaynaklanan hiçbir zarardan İstanbul Social Enterprise ve Turkcell Diyalog Müzesi sorumlu tutulamaz. Bahsi geçen sorumluluk reddi ve sınırlandırmaları, geçerli yasanın zımnen verilen garantiler için sorumluluk sınırlandırmasını veya belirli zararlar için sorumluluk reddini tanımaması halinde hükümsüzdür.