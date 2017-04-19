Karanlık Dünyanın Rengarenk Gülleri

BAKÜ (AA) – Azerbaycanlı görme engelli Elçin Abbasov (35), renkli ipliklerle ördüğü çiçeklerle karanlık dünyasını aydınlatıyor.



Bakü sokaklarının müdavimi Abbasov. Elinde rengarenk güllerle her köşe başında her meydanda onunla karşılaşmak mümkün. 10 yıldır geçimini rengarenk iplerden ördüğü güllerle sağlıyor. Daha önemlisi karanlık dünyasını bu örme güllerle renklendiridir.



Abbasov 6 yaşında gözlerini kaybettikten sonra kendince hayata bağlanma yolları aramış ve ablalarından yün örmeyi öğrenmiş. Zamanla yeteneğini de keşfeden Abbasov, iplerle değişik şekiller örmeye, bunları satıp para kazanmaya başlamış.



Görme engelli Abbasov tam 10 yıldır, kış aylarında metro istasyonlarında, yazın Bakü'nün geniş parklarında el emeğini insanların beğenisine sunuyor.



Ailesinden sadece iplerin renkleri konusunda yardım aldığını belirten Abbasov, günlük hayatta örgü gibi sıradan olarak görülen işlerin görmeyinin dünyasında çok önemli olduğunu ifade etti.



Abbasov, "Bu karanlık dünyadan değil de toplumun dışında kalmaktan endişe duyuyordum. Eskiden insanlardan utanıyordum şimdi ise hiçbir şeyden çekinmeden sokağa çıkıyorum. Engellilere tavsiyem toplumdan uzak kalmamalarıdır. Engelli ebeveynler de çocuklarını toplumdan saklamamaları gerekiyor.



Hayatta önemli olan vicdanın kör olmaması. Çok şükür ben vicdanımla yaşıyorum. El işlerimi satarak ekmeğimi kazanıyorum ve kimseden maddi yardım istemiyorum. Dünya ışığını kaybetmek çok kötü fakat hayattan da küsülmez" dedi.