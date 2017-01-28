Karanlık Dünyalarına Türkiye'de "Işık" Arıyorlar

MÜSLÜM ETGÜ - Suriye'de bombaların hedefi olan ve enkaz altında kalarak görme yetisini yitiren Suriyeli Fuad Hamed, kendisi gibi görme engelli 2 çocuğunun tedavisi için geldiği Türkiye'de yaşam savaşı veriyor.



Savaş öncesi Deyru'z Zor kentinde sulama birliğinde görev yapan ve gözündeki rahatsızlık nedeniyle çok az görebilen 32 yaşındaki Salih Hamed, çatışmaların şiddetini artırmasıyla bir okula sığınmak zorunda kaldı.



Zor şartlarda yaşamını sürdüren Hamed, bu süre zarfında tanıştığı Betül Cabir ile evlendi. İkisi doğuştan görme engelli 3 çocuğu olan çift, uçakların barındıkları okulu bombalaması sonucu yaralanınca görme yetisini tamamen yitirdi.



Yaklaşık 3 ay süren tedavisinin ardından ailesini de alarak zorlu bir yolculukla Türkiye'ye sığınan Hamed, Türkiye'de hem kendisinin hem de kendisi gibi görme engelli çocuklarının ışığa kavuşmasını bekliyor.



Hamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay önce Suriye'den ayrılmaya karar verdiğini ve bir hafta süren zorlu yolculuğun ardından Türkiye'ye geldiklerini söyledi.



Ağaçların altlarında dinlenerek yolculuk yaptıklarını anlatan Hamed, şunları belirtti:



"Yaklaşık 1,5 yıl önce uçaklar sığındığımız okulu bombaladığında duvarın altıda kaldım ve yaralandım. Yaralandıktan sonra yaklaşık 1,5 yıldır tamamen görmüyorum. Deyr'uz Zor'da çok zor şartlarda hayırsever insanların yardımlarıyla yaşıyorduk. Bazen 2 gün ekmek bulamadığımız günler oldu. Hayırsever vatandaşların yardımlarıyla yaklaşık 3 ay önce DEAŞ'ın zulmünden kaçarak 1 haftalık zorlu yolculuğun ardından Hatay'a geldik. Yolda bulduğumuz araç sahiplerinden bizi götürebildikleri yere kadar götürmelerini rica ettik. Aç ve susuz çocuklarımla çok şükür Hatay'a geldik."



Bir süre Hatay'da yaşadıktan sonra bir hayırsever tarafından önce Şanlıurfa'ya sonra da Akçakale'ye geldiklerini belirten Hamed, Akçakale Belediyesine ait eski tır garajındaki bir odaya yerleştiklerini kaydetti.



Kendilerine kalacak yer bulan belediye yetkililerine teşekkür eden Hamed, "Ne yatacak bir yatağımız ne de yiyecek bir lokma ekmeğimiz yoktu. Buraya yerleştikten sonra çevredeki hayırsever insanlar bize yatak, battaniye ve gıda gibi yardımlarda bulundu. Ben tamamen görmüyorum, 1,5 ve 2,5 yaşlarındaki 2 çocuğum da doğuştan görme engelli. İnsanların yardımlarıyla yaşamaya çalışıyoruz." dedi.



"Tedavi için geldim"



Suriye'deki şartlar nedeniyle kendisi ve çocuklarının tedavilerini yaptırmanın zor olduğunu, bu nedenle Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini aktaran Hamed, Türkiye'de tedavi olacaklarına inandıklarını belirtti.



Henüz yeni geldiklerini ve doktora gitmediklerini aktaran Hamed, "Ailemin güvenliği ve benim gibi görme engelli çocuklarımın tedavisini yaptırmak umuduyla kardeş ülke Türkiye'ye geldik. Sağolsun Türkiye bize kapılarını açtı, Yetkililerden ve hayırsever insanlardan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Suriye'de durum çok vahim



Hamed, Deyr'uz Zor'da savaş öncesi çok iyi şartlarda yaşadıklarını ancak savaşın başlamasıyla herşeyin tersine döndüğünü aktardı.



İmkan bulan herkesin daha güvenli bir bölgeye kaçmak zorunda kaldığını belirten Hamed, "Uçaklar Deyr'uz Zor 'da okulları, hastaneleri, fırınları, her yeri yaktı, yıktı. Ne elektrik, ne su, ne de ekmek bulamıyorduk. DEAŞ'ın kente girmesiyle de tüccarlar, iş adamları dahil herkes kaçmak zorunda kaldı." diye konuştu.