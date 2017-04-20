Karanlık Dünyaları" Sesleriyle Aydınlatıyorlar - Zonguldak

GÖKHAN YILMAZ - Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEÜ) çeşitli fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, masal, hikaye ve romanları seslendirerek kitap tutkunu görme engellilerin eğitim dünyalarına ışık oluyor.



Geçen yıl "milli birlik ve beraberlik", bu yıl ise "çocuk" temasıyla ilgili kitaplar okuyan öğrenciler, üniversitenin radyo odalarında yaptıkları kayıtları, internet ortamından ilgili vakıf ve derneklere göndererek, görme engellilerin okuma eylemlerine sesleriyle katılıyor.



Görme engelli kitapseverler, BEÜ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğretim görevlisi Mestinaz Gündaş'ın, öğrencileriyle 2014'ten bu yana sürdürdüğü proje sayesinde çeşitli fakültelerde okuyan 200 öğrencinin seslendirdiği 200 kitaptan faydalanma imkanı buldu.



"Çok güzel geri dönüşler alıyoruz"



Proje danışmanı Gündaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin görme engelliler için kitap okumalarının yanı sıra ses kayıtlarını da kendilerinin yaptığını söyledi.



Kitap seslendirme isteğiyle gelen öğrencilerin ilgili vakıf ve derneklerle bağlantıya geçip, kayıtları internet ortamından ulaştırdığını belirten Gündaş, "Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok beğeniyorlar ve tekrar öğrencilerimizden kitap okumalarını talep ediyorlar." diye konuştu.



Gündaş, görme engellilere fayda sağlayacak çalışmalar yapılmasının toplumsal bilinç açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Engellileri anlayabilmek, onların iç dünyasından bir şeyleri hissedebilmek çok önemli. Üniversitemizde öğrencilerimize sadece teknik veya mesleki eğitim vermiyoruz. Sosyal sorumluluk bilinci de kazandırmaya çalışıyoruz. Bu tür projelerle öğrencilerimiz bizlere geldiğinde çok mutlu oluyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri içerisinde benim en çok tercih ettiğim ve beni en çok mutlu eden projeler, engellilere yönelik projeler oluyor. Öğrencilerin bu konudaki hassasiyeti de beni çok mutlu ediyor."



Bu yıl çocuk kitapları okuduklarını dile getiren Gündaş, "Bu dönem kitaplarımızı görme engelli çocuklar için okuyoruz. Bu kitapları okurken görme engelli çocukların karanlık dünyalarına ışık olma isteğindeyiz. Öğrencilerime kitapları okurken bunu düşünerek ve hissederek okumalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Proje, kitap okumayla ilgili bana katkı sağladı"



Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Asena Pilavcı da kitapların, çocukların gelişimi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Hikayeler, anlatılanlar öğüt vermek adına çok önemli. Anne ve babalarından öğrenemedikleri şeyleri kitaplardan öğrenebilirler." dedi.



Okuduğu bölüm dolayısıyla ses ve montajla ilgili çok şey bildiğini ifade eden Pilavcı, "Katkım olacağını düşündüğüm için bu projede yer aldım. Kitap okumayı sevmezdim. Ama hikaye okumaya başladım, hoşuma gitti. Proje, kitap okumayla ilgili bana katkı sağladı." diye konuştu.



Aynı bölümde okuyan 27 yaşındaki Ömer Yarar ise daha önce de engellilere yönelik birçok projede yer aldığını aktardı.



Anneanne ve dedesinin de görme engelli olduğunu kaydeden Yara, "Empati yapabiliyorum. Kitap okumayı seven bir insanım. Okulda da böyle bir proje olunca yer aldım. Karşı tarafa duyguyu aktarabiliyorsam bu benim için en büyük mutluluk." dedi.