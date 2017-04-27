Karamürsel KO-MEK ile baharı karşıladı

7 coğrafi bölgenin kültürel ekonomik ve fiziksel özelliklerini ilçe sergilerinde yansıtan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) sergilediği başarılı performansla her kesimden vatandaşın övgüsünü almaya devam ediyor.

BU KEZ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

KO-MEK "Gelenekseli sergile" konseptiyle çıkılan yolda bu kez Doğu Anadolu Bölgesi'nin tüm kültürel gelenek ve görenekleri Karamürsel ilçe sergisinde sergilendi. Vatandaşların yoğun katılımıyla açılan sergide KO-MEK Türk Halk Müziği Ekibi en özel ezgiler ile konuklarımızı karşılarken, KO-MEK oyun gurubu çocuklarının açılışta söylediği İstiklal Marşı alkış aldı.

AÇILIŞA KATILIM YOĞUN OLDU

El işlemesinden iğne oyasına, resimden, fotoğraf çalışmalarına yöresel kıyafetlerden takı ve tasarımlara kadar birçok branşta çalışmaların olduğu sergi açılışı güzel havaya denk gelince, vatandaşın katılımı da yoğun oldu. Karamürsel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Ak Parti il Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

"KO-MEK BENİM BİRİNCİ YUVAM"

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Karamürsel KO-MEK kurs merkezinde "İğne Oyası" branşında eğitim alan Oya Alime Özkoşar, konuşmasında; "Sağlık sorunlarım olmasına rağmen kursa her gün yürüyerek bastonların yardımı ile geliyorum. KO-MEK artık benim birimci yuvam oldu. 10 yıldır bütün gayretimle kurslara katılarak 3 torunumun çeyizini burada dizdim. Sağlığım elverdikçe bu kurslara devam edeceğim. Bütün ev hanımlarına da, yeni şeyler öğrenmek ve kendilerini keşfetmek adına KO-MEK kurslarına katılmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

YILDIRIM, "KO-MEK BİLGİ VE BECERİDEN DAHA FAZLASI"

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım konuşmasında "Artık belediyecilik sisteminin değiştiğini ifade ederek belediyecilik artık yol yapmak, su getirmek değildir, belediyecilik insanın gönlünü yapmakla gelişir" dedi. KO-MEK kurslarının sadece insana bilgi beceri katmadığını belirten Yıldırım; "Buralar vatandaşlarımızın sosyalleştiği, dertlerini unuttuğu yerler oldu. Sizler olmasanız bu kurslar olmaz, vakit zaman ayıramıyorum diye bir şey yok mutlaka bir kursa yazılarak bir şeyler öğrenmek için kendinize vakit ayırın" dedi. Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ise konuşmasında, ülkenin yeni şeyler üretmesine, yeni ürünler çıkarmasına ihtiyacı olduğunu ifade ederek sergide emeği gecen herkese teşekkür etti.

KARAOSMANOĞLU, "SİZİN DERDİNİZ BİZİM DERDİMİZ"

Öğrenmenin yaşı yoktur diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu" Vatandaşımız neyi öğrenmek istiyorsa, neye ilgi duyuyor ise biz onu hazırlıyoruz"dedi. Her şeyin değişip geliştiğini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu" Her şeyimiz gelişti ama insan sağlığında ne yazık ki iyi değiliz. "Biz de bunun için yeni bir proje geliştirerek "Evden Okula Haydi Anneler Spora" kampanyası başlattık." diyerek doğal hayatın önemine dikkat çekti. Başkan Karaosmanoğlu vatandaşlara televizyon ve internet başında fazla vakit geçirmeyin uyarısında bulunarak" Sizin derdiniz varsa o bizim derdimizdir, toplum sağlığını çok önemsiyoruz KO-MEK birer rehabilitasyon merkezidir ayrıca, bu kurslarda verdiğimiz eğitimlerle hem bilgi becerilerinizi artırıyoruz hem de iş ve istihdama destek oluyoruz" dedi.

DOĞU ANADOLU BU SERGİDE

Başkan Karaosmanoğlu'nun konuşmasının ardından KO-MEK'te, önemli bir sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve 2014 yılından beri yürütülen "KO-MEK BOHÇASI" nı KO-MEK'te eğitim alan ve yakın zamanda düğünü olacak olan nişanlı kursiyere hediye etti.

SERGİ 28 NİSAN'A KADAR AÇIK

Konuşmaların ardından protokol ve kursiyerler hep birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi. Açılışı gerçekleştirilen ‪Karamürsel İlçe Sergisinde el sanatları, yöresel yemekler, yöresel kıyafetler, giyim ve resim branşları ile tam bir Doğu Anadolu Bölgesi kültürü hakimdi. Sergi açılışı gerçekleştirilen Karamürsel ilçemizdeki 1 kurs Merkezimizde bin 522 kursiyer ile eğitim devam etmekte ve bu sayı ile sadece Karamürsel ilçemizde bugüne kadar 19 bin 202 kursiyer KO-MEK'te eğitim almış olacak.

