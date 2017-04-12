Karamürsel'de Türk Halk Müziği Konseri

Karamürsel İleri Musiki Derneğince, Nurten Oral anısına Türk Halk Müziği konseri verildi.



Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konsere Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, eski Belediye Başkanı Özcan Özalgın ve vatandaşlar katıldı.



Karamürsel İleri Musiki Derneği kurucularından Nurten Oral anısına düzenlenen konser etkinliğinde konuşan Dernek Başkanı Nahit Öztürk, 1987 yılında kurulan derneğin kurucularından Nurten Oral'ın 1990-1991 döneminde dernek başkanlığı yaptığını hatırlattı.



Modern yaşamıyla herkese örnek olan Oral'ın 3 yıl önce yaşamını yitirdiğini belirten Öztürk, "Ona çok şey borçluyuz ve özlüyoruz. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından, şef Muzaffer Ayber yönetimindeki İleri Musiki Korosu konser verdi.